Sudan Cezira Eyaletinde 200 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Cezira Eyaletinde Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Arttı

Sudan'da 19 aydır süregelen çatışmalar, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatılan Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde 200 kişinin ölümüne sebep oldu. Sudan Doktorlar Sendikası'nın açıklamasına göre, şehir 25 Ekim tarihinden beri HDK'nın kuşatması altındadır.

Sağlık Hizmetleri ve İnsani Kriz

Sendika, Cezira eyaletinin çeşitli şehir ve köylerinde sivillere yönelik HDK'nın düzenlediği saldırıların sürdüğünü belirtirken, "20'den fazlası silahlı saldırılarda, diğerleri ise hastalık, açlık, susuzluk ve işkenceden öldü" ifadesinde bulundu. Şehirde sağlık hizmetlerinin temel unsurlarının eksikliği nedeniyle salgın hastalıklar ve zehirlenme vakalarının arttığına dikkat çekildi.

Gözaltılar ve İnsan Hakları İhlalleri

Ayrıca, HDK'nın camilerde ve Kur'an kurslarında insanları gözaltına aldığı ve para ödemeden serbest kalmalarına izin verilmediği duyuruldu. Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK'nın el-Hilaliyye'de yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini ve can kayıplarının 120'ye ulaştığını bildirdi.

Uluslararası Tepkiler

HDK'nin, 20 Ekim'de kendi içinden ayrılan Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel ile daha fazla saldırı düzenlediği önemli bir detay. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de artan silahlı şiddet nedeniyle 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi birçok ülke ise Cezira'daki insan hakları ihlallerini kınadı.

Sudan'daki Genel Durum

15 Nisan 2023 tarihinden beri, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, askeri reformlar ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti. Ayrıca 11 milyon insan yerinden edilmiş durumda ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.