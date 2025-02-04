Sudan'da Ayrılıkçı Saldırı: Onlarca Ölü

Sudan Hükümeti, Güney Kurdufan'daki Ayrılıkçı Saldırıyı Kınadı

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdülaziz El-Hılu tarafından gerçekleştirilen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, ülkenin güneyinde bulunan Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli şehrinde meydana geldi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Resmi olmayan verilere göre, saldırı sonucunda 44 kişinin yaşamını yitirdiği ve 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Bakan İaysir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu olayın ardından durumu şiddetle kınadı.

Saldırının Hedefleri ve İddialar

İaysir, SPLM-N tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı “sivillere karşı işlenmiş iğrenç bir suç” olarak nitelendirdi. Saldırının, kentteki pazar alanını, okullardaki geçici barınma merkezlerini ve yerleşim bölgelerini hedef aldığını belirtti.

Ayrılıkçı Hareket ve Barış Anlaşması

SPLM-N, Sudan'da hükümete karşı yıllardır silahlı mücadele yürütmektedir. Bu grup, 2020 yılında hükümetle imzalanan Juba Barış Anlaşmasına katılmamıştı. İaysir, saldırıların amacının vatandaşların güvenliğini ve istikrarını bozmak olduğunu vurguladı ve bunun uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.