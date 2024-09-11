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Sudan'da Barış İhtiyacı: DSÖ Genel Direktörü İvme Kazanıyor

DSÖ Genel Direktörü, Sudan'daki savaşa dikkat çekerek halkın en büyük ihtiyacının barış olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:08
Sudan'da Barış İhtiyacı: DSÖ Genel Direktörü İvme Kazanıyor

DSÖ Genel Direktörü Barış Çağrısı Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 aydan fazla süredir devam eden iç savaşın ortasında Sudan halkının acil ihtiyaçlarının başında barış olduğunu ifade etti.

Yardım Çabaları Devam Ediyor

Ghebreyesus, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Sudan'ı kısa süre önce ziyaret ettiğini ve kolera, travma ve yaralanmalar için 184 binden fazla hastaya hizmet vermek üzere ek tıbbi malzeme sağladıklarını belirtti.

Genel Direktör, “En savunmasız insanlara temel sağlık hizmeti sunmak için Sudan Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Sudan halkının en çok ihtiyaç duyduğu ilaç barıştır.” şeklinde konuştu.

Sudan'daki İç Savaşın Arka Planı

Sudan, 30 yıllık Ömer el Beşir yönetiminin sona ermesinin ardından, sivillerin oluşturduğu hükümete karşı, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalara sahne olmaktadır. Yaklaşık 17 aydır devam eden bu güç mücadelesi, Nisan 2023 itibariyle daha da şiddetlendi.

Ordu, ülkenin kuzey ve doğusundaki bölgelerde kontrolünü sürdürürken, HDK, batı ve güney eyaletlerinde etkinliğini korumaktadır. Barış görüşmeleri, Suudi Arabistan ve ABD öncülüğünde Cidde'de başlatılmış; fakat Mısır ve diğer komşu ülkelerin çabaları da dahil olmak üzere sonuç vermemiştir.

İnsani Kriz Boyutlanıyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edilirken, 25 milyondan fazla kişi acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.

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