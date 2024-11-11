Sudan'da Cezira Eyaletindeki Can Kaybı 350'yi Aştı

Sudan'ın Cezira Eyaletinde Can Kaybı Artıyor

Sudan'da 19 aydır devam eden çatışmalara sahne olan Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kuşatması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütü, HDK'nın on binlerce savunmasız vatandaşa uyguladığı kuşatmanın haksız olduğunu bildirdi. Ölenlerin çoğunun, gıda zehirlenmesi, açlık, susuzluk ve kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, X platformunda yaptığı paylaşımda, el-Hilaliyye'de HDK mensuplarının yüzlerce Sudanlıyı zehirlediğine dair gelen haberlerin büyük bir şok yarattığını ifade etti. Perriello, "Halihazırda kıtlık çeken bir ülkede gıdayı zehirlemek iğrenç bir eylemdir" diyerek, HDK liderliğini bu durumla ilgili yanıt verme çağrısında bulundu.

Son Durum ve İhlaller

Sudan Doktorlar Sendikası, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, 25 Ekim tarihinden itibaren el-Hilaliyye'de 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

HDK'nin Cezira eyaletine yönelik saldırıları çerçevesinde, HDK'den ayrılarak orduya katılan üst düzey komutanı Ebu Akile Keykel ile birlikte 20-26 Ekim tarihleri arasında köylere saldırılarda bulunulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de Cezira'daki bu olaylarda 46 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Savaşın Gölgesinde Sudan

Sudan'daki savaş, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar onunla birlikte hareket eden HDK arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Bu çatışmalar, başta Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere birçok ülke tarafından kınanıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonrasında yaklaşık 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyon insanın ülkeyi terk ettiği, 11 milyon insanın yerinden edildiği ve 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.