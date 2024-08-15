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Sudan'da Diyalog İhtiyacı ve Kırmızı Çizgiler

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD ile diyalog konusunda istekli olduklarını belirtti, ancak kırmızı çizgilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:42
Sudan'da Diyalog İhtiyacı ve Kırmızı Çizgiler

Burhan: ABD ile Diyaloğa Açığız

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile diyalog kurmaya istekli olduğunu, ancak Cidde Bildirgesi'nin uygulanması gibi "kırmızı çizgilerinin" bulunduğunu dile getirdi.

Norveç Büyükelçisi ile Görüşme

Egemenlik Konseyinden gelen bilgiye göre, Burhan, Norveç'in Sudan Büyükelçisi Endre Stiansen'i Port Sudan'daki ofisinde kabul etti. Burhan, bu görüşmede, Sudan hükümetinin ABD ile görüşme isteğini yineledi. Ancak, Cidde Bildirgesi’nin uygulanması ve görüşme süreçlerinde gözlemcilerin belirlenmesi gibi konularda titizlik gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Müzakere Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) yönelik ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos’ta Cenevre'de bir araya gelme çağrısında bulundu. Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemini ve devamının gerekliliğini belirtti.

ABD’nin Sudan için özel temsilcisi Tom Perriello da ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiğini, Cenevre’de görüşmelere hazırlık yapıldığını belirtti. HDK heyeti görüşmelere katılırken, Sudan ordusunun katılmadığı bildirildi.

Görüşmelere İtiraz ve Cidde Bildirgesi

Sudan hükümeti, yeni platforma gerek olmadığını, BAE'nin gözlemci olarak katılmama isteği nedeniyle Cenevre müzakerelerine itiraz etti. Sudan, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini savundu.

Sudan'daki İç Savaş ve Kriz

Sudan'daki iç savaş, 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından başlamış olup, ordunun ve HDK'nın güç mücadelesi 16 aydır devam etmektedir. Dünya genelinde 18 bin 800 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu çatışmalar sonucunda, yaklaşık 10 milyon insan yerinden edilmiştir ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumdadır.

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