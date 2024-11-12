Sudan'da Gıda Güvensizliği ve Kıtlık Tehdidi: BM Raporu

Sudan'da Kıtanın Yakınında Bir Kıtlık Tehdidi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sudan'ın gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan nüfusunun neredeyse yarısına, yani yaklaşık 26 milyon kişiye dikkat çekiyor. Ülkedeki iç savaş, halk üzerinde derin sosyoekonomik etkiler bırakırken, önemli bir bölümde kıtlık tehdidinin belirdiği vurgulanıyor.

İç Savaşın Etkileri

UNDP'nin yeni yayımlanan raporuna göre, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 19 aydır devam eden çatışmalar halkı ciddi şekilde etkilemekte. Ülkede 11 milyon kişinin okullardan ve iş yerlerinden uzaklaştığı, hanelerin %18’inin gelir bildirmediği belirtilirken, bu oranın iç savaş öncesi sadece %1,6 olduğu ifade ediliyor.

Kentsel Nüfus ve Gıda Güvencesi

Raporda, Sudan'ın kentsel nüfusunun neredeyse yarısının orta ila şiddetli gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Kentlerdeki hanelerin yalnızca %20'sinin gıda güvencesine sahip olduğu ve bu oranın geçen yıllara göre büyük bir düşüş gösterdiği vurgulanıyor.

Açlık ve Sağlık Sorunları

Sudan, akut yetersiz beslenme oranlarının en yüksek olduğu dört ülke arasında yer alıyor. Ülkedeki bu oran %13,6 olarak tahmin edilirken, bu durum gıda güvenliğinin kötüleştiğini göstermekte. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişim oranı %78'den %15,5'e gerilemiş durumda. Kentlerde yaşayan hanelerin %56'sının sağlık koşulları çatışma öncesi döneme göre daha kötü hale geldi.

Çatışma ve Yerinden Edilmeler

Sudan’daki çatışmaların sebebi, askeri reformlar ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar. Savaşın başlamasından bu yana 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ayrıca, 3 milyon kişi ülkeden ayrıldı, 11 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Sonuç

Sudan'da yaşanan bu karmaşa ve kıtlık tehdidi, uluslararası toplumu harekete geçirmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Acil müdahale ve uzun vadeli çözümler gerektiren bu krizin boyutları, Sudan halkının geleceği için endişe verici bir tablo sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.