Sudan'da Hastane Erişimi Zorlaşırken Kıtlık Sorunu Derinleşiyor

Sudan'da Sağlık Hizmetlerine Erişim Krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki insani durumu ele alarak, "Sudan'daki insanların üçte ikisi, devam eden çatışma nedeniyle hastanelere veya doktorlara gidemiyor." ifadesini kullandı.

Devam Eden Çatışmalar ve Kıtlık Sorunu

Ghebreyesus, Nisan 2023 tarihinden bu yana süregelen iç savaşın Sudan'daki mağduriyetleri artırdığını belirtti. "Ülkede binlerce kişi kıtlıkla karşı karşıya," diyerek, acil yardım çağrılarının önemine vurgu yaptı.

DSÖ, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Sudan'daki kıtlık sorununa yönelik BM Güvenlik Konseyine yaptığı acil eylem çağrısını da destekledi.

Sudan'daki İç Savaş ve Sonuçları

Sudan, 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinin ardından kurulan hükümete karşı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan silahlı çatışmalarla sarsılıyor. Savaşın başlangıcı Nisan 2023 olarak kaydedilirken, ordu ve HDK arasında kontrol alanları dengesiz bir şekilde dağılmış durumda. Ordu genellikle kuzey ve doğu bölgelerinde etkinken, HDK batı ve güney eyaletlerinde hâkimiyetini sürdürmekte.

Uluslararası destekle başlatılan çeşitli barış görüşmeleri, Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda Cidde'de olduğu gibi sonuçsuz kalmış durumda. Birleşmiş Milletler’e göre, bu çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 10 milyondan fazla insan yerinden edildi ve 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duymakta.