Sudan'da Hastane Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'da Acımasız Bir Saldırı

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de, Suudi Hastanesi'ne gerçekleştirilen dron saldırısında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Darfur Eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda, saldırının Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Saldırının, hasta refakatçilerinin toplandığı alana yapıldığı ve hastanenin hayati önem taşıyan bölgeleri ile ekipmanlarının da ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Bakanlık, bu saldırıyı şiddetle kınadığını duyurarak, olayın ne denli trajik olduğunu vurguladı.

Sudan'daki Savaşın Durumu

15 Nisan 2023 tarihinden bu yana, Sudan ordusu ve ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Bu savaşın sona erdirilmesine yönelik başlatılan çözüm girişimlerinin tümü ise sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı tarihten bu yana, Sudan'ı terk edenlerin sayısı 3 milyonu geçti; 9 milyona yakın kişi ise ülke içinde yerinden edildi. Bunun yanı sıra 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.