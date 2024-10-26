Sudan'da HDK'nin Cezira Eyaletindeki Saldırısında Ölü Sayısı 124'e Yükseldi

Sudan'da Cezira Eyaletinde Gerçekleşen Saldırılar

Sudan'da 18 aydır süregelen çatışmaların merkezinde yer alan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), geçtiğimiz gün Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda kayıpların sayısını artırdı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e ulaştı.

Saldırılar ve Sonuçları

Sudanlı Doktorlar Ağı'nın yaptığı açıklamada, HDK'nin Cezira eyaletinin doğusundaki çeşitli köylere yönelik gerçekleştirdiği bu kanlı eylemlerin, yoğun ve uzunca bir süre devam ettiği belirtildi. Açıklamada, saldırılar sırasında birçok kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Yardım Çağrıları ve Kınama Mesajları

Cezira'daki Hasahisa Şehri Direniş Komiteleri, saldırılarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ise X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 'Al Dagalu terörist milisleri (HDK) masum vatandaşların kanını dökmeye devam ettikçe, Sudan halkının onlara karşı direnme kararlılığı artmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepki ve İnsani Kriz

Burhan, insani hukuk ihlallerinin cezasız kalmayacağının altını çizerek HDK'ya yönelik müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ise, HDK'nin gerçekleştirdiği saldırıların amacı olarak, etnik ve ırksal temizlik kurgusu ortaya koyduğu vurgulandı.

Sudan'daki İç Savaş ve Kayıplar

Ömer el Beşir'in devrilmesiyle başlayan karışıklık, HDK ile ordu arasında süren güç mücadelesiyle daha da derinleşti. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyon insan insani yardım bekliyor.

Sudan, bu zor süreçte uluslararası toplumdan destek bekliyor ve çatışmaların son bulması için girişimler devam ediyor.