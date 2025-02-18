Sudan'da HDK'nin El-Kuteyna Saldırılarında 433 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'da Vahşi Saldırılar: 433 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile 22 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), Beyaz Nil eyaletindeki El-Kuteyna şehri yakınlarındaki köylere yönelik saldırılarında 433 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, HDK'nin savunmasız sivillerden intikam alma yöntemine başvurduğunu belirtti. Açıklamada, “Terörist Cancavid milisleri, ezici bir yenilgiye uğramalarının ardından köy ve kasabalardaki sivillere saldırıyor” denildi.

Vahşi Katliama Dikkat Çekildi

Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin son birkaç günde El-Kuteyna yakınlarındaki köylerde gerçekleştirdiği katliamda çocuklar da dahil olmak üzere 433 kişinin yaşamını yitirdiğini vurguladı. Bakanlık, “Bu iğrenç katliam, milislerin savaşının tüm Sudan halkına karşı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, uluslararası topluma milislere karşı daha kararlı bir tavır geliştirmesi çağrısında bulunuldu. Suçların, bilinen uluslararası terör örgütlerinin işlediği suçlardan daha fazla olduğunun altı çizildi.

Sudan'daki Savaşın Boyutları

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında süregeldiği belirtilen çatışmalar; askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle alevlendi. Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve savaşın başlangıcından itibaren 3,5 milyondan fazla kişi ülkesinden ayrıldı. Ayrıca, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.