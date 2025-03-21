Sudan'da HDK'nın İntihar Dronu Saldırısı: 3 Ölü

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlediği dronlu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:39
Sudan'da HDK'nın İntihar Dronu Saldırısı: 3 Ölü

Sudan'da, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu arasında süregelen çatışmalar yeni bir boyut kazandı. HDK, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlediği intihar dronu saldırısı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, X platformundaki paylaşımında, saldırıda hayatını kaybedenlerin Sudan Radyo ve Televizyon Kurumu çalışanları olduğunu açıkladı. Saldırı, sarayın yayın sırasında gerçekleşti.

Yerel medya kaynaklarına göre, HDK bu sabah, Sudan ordusunun kontrolüne geçen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ''hızlı'' bir saldırı düzenledi. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, hedeflerine ulaşmak için hızlı hareket ettiklerini belirttiler.

Sudan'daki Savaşın Arka Planı

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve HDK arasında yaşanan silahlı çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar ile şirketti. Bu çatışmaların sona erdirilmesine yönelik bütün çözüm girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Savaşın başlangıcından bu yana, 3,5 milyon kişi ülkeyi terk ederken, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca, 25 milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildiriliyor.

Ordu'nun Saldırı Stratejisi

Sudan ordusu, Umdurman bölgesindeki kontrolünü pekiştirdikten sonra, 26 Eylül 2024 tarihinde karada saldırı operasyonlarına geçiş yaptı. Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan bölgelerinde ilerlemeler kaydedildi. Ordunun Sözcüsü Nebil Abdullah, Hartum cephesinde elde ettikleri başarıları kutladı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenen saldırıda HDK lideri Muhammed Hamdan'' Dagalu'nun milislerinin ezildiğini duyurdu.

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