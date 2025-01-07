Sudan'da HDK Saldırısı: 25 Ölü

Sudan'ın Beyaz Nil Eyaletinde Feci Saldırı

Sudan'ın güneyinde yer alan Beyaz Nil eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, yerlerinden edilmiş bireylerin de bulunduğu Um Kuveyka köyünde meydana geldi.

Kanlı Bir Katliam

Aktivistlerin oluşturduğu sivil toplum örgütü "Ortanın Çağrısı", HDK'nin köye saldırarak "doğrudan vatandaşları hedef alarak ateş açtığını" ve bunun sonucunda 25'ten fazla kişinin hayatını kaybetmesini ve birçok kişinin yaralanmasını sağladığını açıkladı. Bu durumu "kanlı bir katliam" olarak nitelendirdi.

Sudan'daki Savaşın Nedeni ve Sonuçları

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar, ordu ile HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle devam ediyor. Bu savaşın sonlandırılması için yapılan tüm çözüm girişimleri ise maalesef sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'da yaşanan çatışmalar sebebiyle 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Nisan 2023'te savaşın başlamasından bu yana ise ülkeden ayrılan kişi sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın birey ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla insan ise ciddi bir insani yardım ihtiyacı içerisindedir.