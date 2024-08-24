Sudan'da İç Savaş ve Cenevre Müzakerelerine İtiraz

Sudan'da Cenevre Müzakerelerine İtiraz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki iç savaşın sona ermesi amacıyla başlatılan Cenevre müzakerelerine katılmayacaklarını duyurdu. Burhan, bu durumu Port Sudan'da düzenlediği basın toplantısında ifade etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri'ne Eleştiri

Burhan, “Cenevre Grubu, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) övdü ve biz bu milislerin övüldüğü bir yerde oturmayı kabul etmiyoruz, onlarla oturmayacağız,” dedi. Ayrıca, Cidde Müzakere Platformunun genişletilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

İnsani Yardım Kararlılığı

Bir diğer önemli nokta, Burhan'ın insani yardım konusundaki kararlılıklarıydı. “Savaştan etkilenenlere yardım ulaştırma konusundaki kararlıyız,” diye ekledi. Sudan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, "Sudan'ı bölmeyi planlayan birileri var, buna asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'nin Daveti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da Sudan hükümetini, 14 Ağustos'ta İsviçre'de ateşkes müzakerelerine davet etti. Hükümet, yeni bir platforma gerek olmadığını belirterek Cenevre müzakerelerine itiraz etti.

Cidde Bildirgesi ve Sonuçları

Sudan'da ordu ile HDK arasında 11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Bildirgesi, iki tarafın sivillere zarar vermemesi gerektiğini vurguluyordu. Sudan ordusu, HDK'nin ihlallerini gerekçe göstererek temmuzda bu müzakerelerden çekilmişti.

Sudan'daki Krizin Boyutu

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki bu çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda. Ülke, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı bölgelerden biri haline geldi.