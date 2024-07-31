Sudan'da İHA Saldırısı: 5 Ölü

Sudan'da Askeri Tesis Hedef Alındı

Sudan Egemenlik Konseyi'nin Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın bulunduğu askeri tesiste, Cibet şehrinde bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı, Burhan'ın askeri öğrencilerin mezuniyet törenine katıldığı esnada meydana geldi.

Saldırı Anında Yaşananlar

Sudan ordusunun yaptığı resmi açıklamada, "Cibet'teki mezuniyet törenini hedef alan iki düşman İHA'sını uçaksavar füzelerimizle düşürdük" denildi. Saldırıda toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Burhan Saldırıyı Atlattı

Egemenlik Konseyi, Burhan'ın saldırı sırasında tören alanında bulunduğunu duyurdu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Burhan saldırıdan sağ kurtulmuş ve olayın ardından güvenli bir bölgeye intikal etmiştir.