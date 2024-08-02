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Sudan'da Kıtlık Krizi Derinleşiyor

Kuzey Darfur'daki çatışmalar gıda krizini büyütüyor; insani yardımların kısıtlandığı bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:16
Sudan'da Kıtlık Krizi Derinleşiyor

Sudan'da Kıtlık Koşulları Yayılıyor

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde, özellikle Faşir'in güneyinde bulunan Zamzam mülteci kampında kıtlık koşulları alarm veriyor.

Gıda Güvenliği Raporu

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Kıtlık İnceleme Komitesinin (FRC) yayımladığı son raporda, ülke genelindeki 15 aylık şiddetin insani yardımlara erişimi ciddi şekilde engellediği ifade edildi.

Aşırı Gıda Eksikliği Sorunu

Raporda, her 5 kişiden birinin aşırı gıda eksikliği yaşadığı ve bu durumun kritik seviyelerde beslenme yetersizliği ve ölümlerle sonuçlandığı belirtildi. Çatışma taraflarının kasıtlı engellemelerinin yardım kuruluşlarının müdahale kapasitesini kısıtladığı, bu durumun gıda krizini derinleştirdiği vurgulandı.

Sudan'daki İç Savaşın Etkileri

Sudan'da, 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinin ardından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden güç mücadelesi bir yıldan fazladır sürüyor. 2023 Nisan ayından itibaren başlayan ve ülke genelinde etkisini gösteren çatışmalarda, ordu kuzey ve doğudaki bölgelerde hakimiyetini korurken, HDK batı ve güneyde etkinliğini artırıyor.

Uluslararası Girişimlerin Sonuçsuz Kaldığı Durum

Sudan’da savaşın sona ermesi için başlatılan çeşitli arabuluculuk çabaları, özellikle Suudi Arabistan ve ABD öncülüğündeki Cidde görüşmeleri ile Mısır ve Doğu Afrika'nın Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin girişimleri, sonuçsuz kalmış durumda.

Yerinden Edilen ve İnsani Yardıma Muhtaç Kişiler

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 milyon kişinin yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirilmektedir.

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