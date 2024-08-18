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Sudan'da Kolera Salgını: 22 Kayıp ve Artan Vaka Sayısı

Sudan'da kolera salgını 22 can alırken, vaka sayısı 354'e ulaştı. Sağlık Bakanı İbrahim, tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:03
Sudan'da Kolera Salgını: 22 Kayıp ve Artan Vaka Sayısı

Kolera Salgını Sudan'ı Vuruyor

Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, ülke genelinde etkisini gösteren kolera salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yağmur mevsiminin başlamasıyla birlikte ülkenin bazı bölgelerinde kolera vakalarının arttığını belirten İbrahim, salgın sonucunda 22 kişinin yaşamını yitirip 354 hastanın tespit edildiğini ifade etti.

Hastalıkla Mücadele İçin Önlemler Alınıyor

Bakan İbrahim, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, sağlık koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımların atıldığını vurguladı.

Bakan, ayrıca, kolera ile mücadele amacıyla uluslararası toplumla iş birliği yaparak kolera aşısı sağlanması için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Yerel Yönetimlere Çağrı

Sağlık Bakanı, eyalet yetkililerine salgın hastalıklarla mücadelede müdahale süreçlerinin hızlandırılması ve çevre sağlığı konusuna daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sudan'daki savaş ortamında, sağlık sisteminin etkin çalışmamasının, salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.

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