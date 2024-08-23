Sudan'da Kolera Salgını: 28 Ölüm ve Birçok Vaka Kaydedildi

DSÖ'nün Sudan'daki Kolera Raporu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Sudan'da son bir ay içinde kolera salgını sebebiyle 28 ölüm yaşandığını açıkladı. Bu açıklama, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilcisi Kristine Hambrouck ile birlikte yapılan bir basın toplantısında gündeme geldi.

Sel ve Yetersiz Hijyen Koşulları

Sahbani, Sudan'da meydana gelen sel baskınlarının ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplardaki yetersiz su, hijyen ve sanitasyon koşullarının, yeni bir kolera dalgasına yol açtığını belirtti. Sudan'da kolera salgınının 12 Ağustos'ta ilan edildiğini hatırlatan Sahbani, "İlk şüpheli vakaların bildirilmesinden itibaren geçen bir ayda, 5 eyalette 658 vaka ve 28 ölüm kaydedildi. Kolera vakalarının ölüm oranı ise %4,3 olarak belirlendi," diye ekledi.

Kolera ve Yerinden Edilmiş Topluluklar

BMMYK Sudan Temsilcisi Hambrouck, Sudan'daki iç savaşın 16 aydan fazladır sürdüğünü hatırlatarak, yaşanan ikinci kolera salgınının yerinden edilmiş topluluklar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Hambrouck, "Özellikle Kassala, Gedaref ve El Cezire eyaletleri, mültecilere ev sahipliği yapmanın yanı sıra çatışmalardan kaçan binlerce yerinden edilmiş Sudanlıyı da barındırıyor. Bu nedenle kolera vakalarının bu bölgelerde yayılması son derece endişe verici," dedi.

Sahbani ayrıca, Sudan Sağlık Bakanlığının Kassala'daki üç mülteci kampında toplam 119 kolera vakanının doğrulandığını ve 5 mültecinin hastalıktan hayatını kaybettiğini bildirdi.