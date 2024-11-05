Sudan'da Kolera Salgını: 30 Bini Geçti, 887 Hayatını Kaybetti

Sudan'da Kolera Krizi Derinleşiyor

Sudan'da kolera vakalarının sayısı 30,880'e ulaştı. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, bu salgın nedeniyle 887 kişi hayatını kaybetti.

Hava Koşulları Etkili Oluyor

Haziran ayında başlayan yoğun yağışlar ve seller, koleranının yayılmasına zemin hazırladı. Ülkenin sağlık sistemi bu süreçte etkin bir şekilde çalışmadığı için salgın hastalıkların önlenmesi daha da zorlaşmış durumda.

Salgın İlanı ve Uluslararası Yardım

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolera salgınını resmen ilan etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, 3.4 milyon çocuğun salgın hastalık riskine maruz kaldığını bildirdi.

Aşılama Çabaları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderildiğini açıkladı. Ancak, savaşın sürdüğü bu dönemde sağlık hizmetlerinin yetersizliği, insanların yaşam mücadelesini zorlaştırıyor.