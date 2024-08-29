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Sudan'da Kolera Salgını: 56 Kayıp ve Yeni Vakalar

Sudan'daki kolera salgınında can kaybı 56'ya ulaştı, yeni vakalar ve sel felaketiyle mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:55
Sudan'da Kolera Salgını: 56 Kayıp ve Yeni Vakalar

Sudan'da Kolera Salgını Tehlikesi Büyüyor

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, yeni vakalar ile birlikte geçen hafta toplam vaka sayısının 1351'e ulaştığını bildirdi.

Yeni Kolera Vakaları ve Sel Felaketi

Açıklamada, Kesele ve Gadarif eyaletlerinde 128 yeni kolera vakası kaydedildiği ifade edildi. Bu süreçte, şiddetli sağanaklar ve sellerden 18 eyaletin 10'unda toplamda 156 bin 995 kişinin etkilendiği belirtildi.

Evler Zarar Görüyor

Son açıklamaya göre, seller nedeniyle 16 bin 188 ev tamamen, 14 bin 99 ev ise kısmen çökmüş durumda. Her yıl, temmuz ile ekim ayları arasında gerçekleşen bu yağmur döneminde sel ve taşkınlar, yüzlerce can kaybına ve on binlerce evin zarar görmesine neden olmaktadır.

Sağlık Sistemi Zorluklarla Mücadele Ediyor

Devam eden savaşlar ve sağlık sisteminin etkin bir şekilde işleyememesi, salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. 27 Ağustos tarihli bir önceki açıklamada ise, hazirandan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar ve etkileri sebebiyle can kaybının 138'e ulaştığı bildirilmişti.

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