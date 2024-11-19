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Sudan'da Kolera Salgını: Can Kaybı 1000'i Aştı

Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1072'ye ulaştı, toplam vaka sayısı ise 38,817. Sağlık sistemi zor durumda.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:36
Sudan'da Kolera Salgını: Can Kaybı 1000'i Aştı

Sudan'da Kolera Salgını Tehlike Arttı

Sudan'da devam eden kolera salgınında ölüm sayısı 1000'i geçti. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, toplam vaka sayısı 38,817 olarak açıklandı.

Yağışlar ve Salgın

Haziran ayında başlayan şiddetli yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına zemin hazırladı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı resmi bir salgın olarak ilan etti.

Uluslararası Destek ve Riskler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurdu. Bu bağlamda, BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderildi.

Sağlık Sorunları Giderek Derinleşiyor

Savaş nedeniyle zayıflayan Sudan sağlık sistemi, salgın hastalıkların yayılmasıyla birlikte halkın hayatını daha da zorlaştırıyor. Kolera gibi hastalıkların yayılması, ülkedeki sağlık krizini derinleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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