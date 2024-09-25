Sudan'da Kolera Salgını: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 433'e Ulaştı

Kolera Salgını Sudan'ı Etkisi Altında Bıraktı

Sudan'da devam eden kolera salgını, vatandaşların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın yeni raporuna göre, kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 433'e yükseldi.

Vaka Sayısı Endişe Verici

İlgili bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde toplam kolera vakalarının 13,922 olduğu belirtildi. Yetkililer, özellikle geçen haziran ayından bu yana bölgedeki yoğun yağışların ve sel olaylarının kolera virüsünün yayılmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Sağlık Sistemi Krizle Mücadele Ediyor

12 Ağustos'ta kolera salgını resmi olarak ilan edildi. Savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle Sudan'daki sağlık sistemi işlevselliğini yitirmiş durumda. Bu durum, mevcut kriz ortamında salgın hastalıkların yayılmasını daha da zorlaştırıyor.

Uzmanlar ve Yetkililer Uyarıyor: Salgınla mücadele için acil sağlık önlemlerinin alınması gerektiği, aksi takdirde ölü sayısının daha da artabileceği konusunda uyarıyor.