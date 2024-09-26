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Sudan'da Kolera Salgını: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 473'e Ulaştı

Sudan'da kolera salgını nedeniyle ölü sayısı 473'e yükseldi, toplam vaka sayısı 14,944 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:21
Sudan'da Kolera Salgını: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 473'e Ulaştı

Kolera Salgını Sudan'da Tehlike Saçıyor

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yaşanan kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 473'e ulaştığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, toplam kolera vakası sayısı 14,944'e çıkmış durumda.

Hastalıkların Yaygınlaşmasına Neden Olan Faktörler

Haziran ayından bu yana etkili olan yağışlar ve seller, hastalığın hızlı bir şekilde yayılmasına zemin hazırladı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı resmi olarak bir salgın olarak ilan etmiştir.

Devam eden çatışmalar ve sağlık sistemindeki aksamalar, salgın hastalıkların yayılmasını daha da hızlandırıyor. Bu koşullarda, Sudan halkı için sağlık hizmetlerine ulaşmak her geçen gün daha zor hale geliyor.

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