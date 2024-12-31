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Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 1316'ya Ulaştı

Sudan'da kolera salgınında ölü sayısı 1316'ya yükseldi. 49 bin 554 vaka kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:39
Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 1316'ya Ulaştı

Kolera Salgını Sudan'ı Vuruyor

Sudan'da devam edenkolera salgını nedeniyle ölü sayısı 1316'ya ulaştı. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 49,554 olduğu bilgisini verdi.

Salgının Sebepleri ve Duyurular

Ülkede haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın hızla yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta durumu salgın olarak ilan etti.

Çocuklar Risk Altında

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de yaptıkları açıklamada 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ayrıca, BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderildiği açıklandı.

Sağlık Sistemi Zorda

Devam eden savaş nedeniyle Sudan'daki sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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