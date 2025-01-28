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Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 1407'ye Yükseldi

Sudan'da kolera salgınında ölü sayısı 1407'ye ulaştı, toplam vaka sayısı 52 bin 517 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:53
Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 1407'ye Yükseldi

Kolera Salgını Sudan'da Can Almaya Devam Ediyor

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1407'ye yükseldiği bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde toplam kolera vaka sayısının 52 bin 517 olduğunu açıkladı.

Açıklamada, kolera salgınında ölenlerin sayısının son olarak 1407 olarak tespit edildiği belirtildi. Ülkede haziranda başlayan yağışlarla birlikte gelen sellerin, koleranın yayılmasına büyük katkı sağladığı ifade edildi.

BM ve Sudanlı Yetkililerden Açıklamalar

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024 tarihinde kolerayı resmi olarak bir salgın olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024 tarihli raporunda, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Buna ek olarak, BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim 2024 tarihinde Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurdu. Savaşın devam ettiği Sudan'da, mevcut sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıklar, halkın hayatını daha da zorlaştırıyor.

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