Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 348'e Ulaştı

Sudan'da Kolera Krizi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede devam eden kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 348'e yükseldiğini duyurdu.

Kolera Vaka Sayısında Artış

Resmi açıklamalara göre, kolera vakalarının ülkede 9 farklı eyalette görüldüğü ve toplam vaka sayısının 11 bin 79'a ulaştığı ifade edildi.

Hayatını Kaybedenler: Bakanlık, kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artış göstermesi ile halk sağlığının tehdit altında olduğunu belirtti. Ayrıca, 5 eyalette dang humması hastalığı şüphesi olduğu ve bu hastalık nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İklim Koşulları ve Salgın İlişkisi

Haziran ayından bu yana etkili olan yağışlar ve sel felaketi, kolera hastalığının yayılmasına zemin hazırladı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2023 tarihinde kolerayı bir salgın olarak ilan etti.

Sağlık Sistemi Üstündeki Baskılar

Ülkede devam eden savaş ortamı, sağlık sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını engelliyor. Bu durum, salgın hastalıkların ortaya çıkmasını ve halkın yaşam standartlarının düşmesini bir kat daha zorlaştırıyor.