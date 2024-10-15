Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 699’a Yükseldi

Sudan'daki Kolera Salgını Ciddi Boyutlara Ulaşıyor

Sudan'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 699'a yükseldi. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, toplam kolera vaka sayısı 24,604 olarak kaydedildi.

Dang Humması ve Diğer Salgın Hastalıklar

Aynı zamanda dang humması vakalarının 2,024'e çıktığı ve bu hastalıktan 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede yaşanan olumsuz hava koşulları, özellikle 12 Ağustos'tan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, kolera virüsünün yayılmasını hızlandırdı.

Uluslararası Destek

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de, 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riskine maruz kaldığını bildirdi. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurdu.

Sağlık Sistemindeki Zayıflıklar

Devam eden savaş ortamında, Sudan'daki sağlık sistemi etkin bir biçimde çalışmıyor. Bu durum, salgın hastalıkların yayılmasına yol açarak insanların yaşam koşullarını daha da zor hale getiriyor.