Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 979'a Ulaştı

Sudan'da Kolera Salgını Korkutucu Boyutlara Ulaşıyor

Sudan'daki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 979'a çıktığı bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara göre, ülkede toplam kolera vaka sayısı 34 bin 108'e yükseldi.

Açıklamada, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızlı bir şekilde artış gösterdiği ifade edildi. Ülkeye etkisi büyük olan haziran ayında başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasında önemli bir etken oldu.

Koleranın Salgın İlanı

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolerayı salgın olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurdu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini bildirdi. Ancak devam eden savaş ve sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmaması, salgın hastalıkların yayılmasını daha da zorlaştırmakta.

Bu zorlu koşullar altında, Sudan'daki sağlık durumu, vatandaşların hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor ve acil çözüm gerektiren bir krize dönüşmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.