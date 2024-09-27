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Sudan'da Kolera Salgını Önlenemiyor: 500'den Fazla Kayıp

Sudan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya ulaştı, vaka sayısı ise 15,577'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:22
Sudan'da Kolera Salgını Önlenemiyor: 500'den Fazla Kayıp

Kolera Salgını Sudan'ı Etkisi Altına Aldı

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkede kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 506'ya yükseldi. Kolera vakalarının ise toplamda 15,577 olduğu bildirildi.

Yağışlar ve Seller Salgını Kötüleştiriyor

Haziran ayından bu yana etkili olan yoğun yağışlar ve seller, kolera virüsünün hızla yayılmasına sebep oldu. 12 Ağustos'ta, Sudanlı yetkililer olayı salgın olarak ilan etti.

Savaş ve Sağlık Krizi

Sudan'da devam eden çatışmalar, sağlık sisteminin işlerliğini büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu durum, salgın hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırlıyor ve halkın yaşamını daha da zorlaştırıyor.

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