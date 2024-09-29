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Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı

Sudan'da kolera salgınında ölü sayısı 535'e, toplam vaka sayısı 17,411'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:51
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı

Sudan'da Devam Eden Kolera Salgını İle İlgili Son Gelişmeler

Son veriler, Sudan'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 535'e yükseldiğini ortaya koyuyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, kolera vakalarının toplamda 17,411'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Sudan Sağlık Bakanlığı, koleranın yayılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, özellikle haziran ayından itibaren etkili olan yağışlar ve sellerin, hastalığın bulaşmasına neden olduğunu vurguladı. Bakanlık, 12 Ağustos'ta kolera salgınını resmi olarak ilan etti.

Salgının Nedenleri ve Etkileri

Süregeldiği çatışmalar nedeniyle Sudan'ın sağlık sistemi ciddi derecede zarar görmüş durumda. Bu nedenle salgın hastalıkların yayılması, insan hayatını daha da zorlaştırıyor. Yetkililer, kolera gibi hastalıklarla mücadelede etkili adımlar atmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

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