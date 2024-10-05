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Sudan'da Kolera Salgını: Vaka Sayısı 20 Bini Aştı

Sudan'da kolera vakaları 20 bin 398'e ulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 597'ye çıktı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:13
Sudan'da Kolera Salgını: Vaka Sayısı 20 Bini Aştı

Sudan'da Kolera Krizi Derinleşiyor

Sudan'da kolera vakalarının sayısının 20,398'e yükseldiği bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığı, bu rakamı açıklayarak hastalığın ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi. Ayrıca, kolera sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 597'ye ulaştığı belirtiliyor.

Salgının Nedenleri ve Etkileri

Haziran ayından bu yana etkili olan aşırı yağışlar ve seller, koleranın yayılma hızını artırdı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2023 tarihinde kolerayı bir salgın olarak ilan etti. Ülkede devam eden savaş, sağlık sisteminin büyük ölçüde çökmesine neden olurken, bu durum salgın hastalıkların yayılmasını daha da zorlaştırıyor.

Halk Sağlığı Krizi

Sudan'daki bu kritik durum, sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulmadığı bir ortamda, halkın yaşam standartlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Salgın, savaşın getirdiği zorluklarla birleştiğinde, insanların hayatını daha da çekilmez hale getiriyor.

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