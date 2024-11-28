Sudan'da Kolera Salgını: Vaka Sayısı 43 Bini Geçti

Sudan'da Kolera Salgını Tehlike Saşlıyor

Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısının 43 bini aştığı bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 43 bin 490'a ulaştığı ifade edildi.

Aynı zamanda, bu salgın sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 1187 olduğu belirtildi. Salgınla birlikte, deng humması vaka sayısının da 8 bin 8'e ulaştığı ve bu hastalık sebebiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yağışlar Salgını Yaydı

Haziranda başlayarak devam eden yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına zemin hazırladı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolerayı resmi olarak salgın olarak ilan etti.

B.M. Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim tarihinde 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğuna dair uyarıda bulundu. BM Çocuklara Yardım Fonu ise 5 Ekim tarihinde Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısısı gönderildiğini açıkladı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.