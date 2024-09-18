DOLAR
34,09 -0,06%
EURO
37,94 -0,03%
ALTIN
2.820,66 -0,21%
BITCOIN
2.035.988,43 0,59%

Sudan'da Pazar Yerine Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Umdurman bölgesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:20
Sudan'da Pazar Yerine Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'da Pazar Yerine Topçu Saldırısı

Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde, ordu ile 17 aydır çatışma halinde olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen topçu saldırısı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Sudan Sağlık Bakanlığı, HDK'nin Umdurman'daki Sabrin Pazarı'na gerçekleştirdiği saldırıda 1 çocuk da dahil olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca, bu saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazı yaralıların ise hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Sudan'daki İç Savaş ve İnsani Kriz

Sudan'da, 30 yıllık Ömer el Beşir yönetiminin halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından, sivillerin desteklediği yeni hükümete karşı bir darbe düzenleyen ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalar, yaklaşık 17 aydır sürmektedir.

Birleşmiş Milletler, Sudan'da yaşanan iç savaşın sonucunda 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
2
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı
3
Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor
4
Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı
5
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı
7
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama