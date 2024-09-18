Sudan'da Pazar Yerine Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'da Pazar Yerine Topçu Saldırısı

Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde, ordu ile 17 aydır çatışma halinde olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen topçu saldırısı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Sudan Sağlık Bakanlığı, HDK'nin Umdurman'daki Sabrin Pazarı'na gerçekleştirdiği saldırıda 1 çocuk da dahil olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca, bu saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazı yaralıların ise hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Sudan'daki İç Savaş ve İnsani Kriz

Sudan'da, 30 yıllık Ömer el Beşir yönetiminin halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından, sivillerin desteklediği yeni hükümete karşı bir darbe düzenleyen ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalar, yaklaşık 17 aydır sürmektedir.

Birleşmiş Milletler, Sudan'da yaşanan iç savaşın sonucunda 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirtiyor.