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Sudan'da Salgın Hastalık ve Gıda Krizi: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Cezira eyaletinde Ved Aşeb köyünde salgın hastalık ve gıda sıkıntısı nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:17
Sudan'da Salgın Hastalık ve Gıda Krizi: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın orta kesimlerinde yer alan Cezira eyaletindeki Ved Aşeb köyünde, salgın hastalıklar ve ilaç ile yiyecek sıkıntısı nedeniyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aktivistler tarafından kurulan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütü yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK)'nin köyü kuşattığını ifade etti. Açıklamaya göre, köy halkının dışarı çıkamaması, tıbbi malzeme ve gıda getirememesi, ayrıca salgın hastalıkların yayılması gibi nedenler, bu trajik ölümlerle sonuçlandı.

HDK'nin Cezira'ya Saldırıları

HDK'nin Cezira eyaletindeki üst düzey komutanlarından Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de HDK'den ayrılarak orduya katıldığı; bunun ardından 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki birçok köye saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, 20 Ekim ile 13 Kasım arasında, Cezira'da artan güvensizlik ve ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sebebiyle 343 bin 473 kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi birçok ülke, Cezira'daki ihlalleri kınadı.

Sudan'daki Savaş ve İnsanlık Krizi

Sudan’da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında süregelen çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıkların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Savaşın sona ermesi için gerçekleştirilen tüm çözüm girişimleri ise henüz sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla insan hayatını kaybederken, 3 milyondan fazla insan ülkeden kaçtı. 11 milyondan fazla kişi ise ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla Sudanlı insani yardıma muhtaç durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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