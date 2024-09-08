Sudan'da Savaş: Can Kaybı 20 Bini Aştı

Sudan'daki Savaş Durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da yaklaşık 17 aydır süren savaşın yol açtığı tahribatı değerlendirerek, hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığını açıkladı.

Basın Toplantısında Açıklamalar

Sudan'ı ziyaret eden Ghebreyesus, Port Sudan şehrinde düzenlenen basın toplantısında, "Son verilere göre, ülkede 10 milyondan fazla insan yerinden edilmiş ve 2 milyondan fazla kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır" dedi.

Kıtlık ve Acil Müdahale İhtiyacı

Ghebreyesus, Sudan'daki durumun kritik olduğunu belirterek, "Kıtlık tehdidi altında olan 25 milyon kişi var. Ayrıca 14 milyon insan acil müdahaleye ihtiyaç duyuyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Altyapısındaki Çöküş Riski

Bunun yanı sıra, doğal afetler ve salgın hastalıkların yayılması, sağlık altyapısının çökme riskini artırmaktadır. Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yüzde 70'inin devre dışı kaldığını ve bu hizmetlere erişimin zorlaştığını vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

DSÖ Genel Direktörü, Sudan'daki insani ve sağlıkla ilgili sorunları hafifletmek amacıyla daha fazla kaynağın seferber edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ghebreyesus, "Uluslararası topluma bu krizde Sudan'a yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyorum. Ateşkesin sağlanması, sağlık kuruluşlarının ve çalışanlarının korunması büyük bir önem taşıyor" dedi.