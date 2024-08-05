Sudan'da Seller Can Alıyor: 32 Ölü

Sudan'daki Sellerin Yol Açtığı Felaket

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 7 eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar ve seller nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, 107 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Sağlık Acil Durum Dairesi Müdürü Muhammed Mahmud, "Ülkemizin 18 eyaletinin 7'si bu sonbaharda meydana gelen yağmur ve sel felaketlerinden etkilenmiştir," dedi. Mahmud, sellerin 5 bin 575 evi de kısmen veya tamamen hasara uğrattığını vurguladı.

Yıllık Sel Gerçeği

Her yıl temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağış döneminde, Sudan'da meydana gelen sel ve taşkınlar 100'den fazla kayba neden oluyor. Bu doğal afetler, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisinin de zarar görmesine yol açmakta.