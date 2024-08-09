Sudan'da Şiddetli Yağışlar Yerinden Edilenleri Vurdu

Sudan'daki Yağışların Yüzde 77 Can Aldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Sudan'da yaşanan şiddetli yağış ve sellerin, savaş sebebiyle yerinden edilmiş binlerce insanı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Mevsimsel Yağışların Ciddiyeti

Sarrado, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, kötüleşen durumun nedenlerine değindi. Yağışların yanı sıra, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin, iç savaş, kıtlık ve iklim değişikliği gibi zorluklarla da karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti.

Artan Trajedi

BMMYK Sözcüsü, "Aşırı yağışlar ve seller ülke genelinde on binlerce kişiyi etkileyerek daha fazla yerinden edilme, yaralanma ve ölüm vakalarına yol açıyor," dedi. Son iki haftada, 11 binden fazla insanın bu felaketlerden etkilendiği bildirildi.

Yardım Çabaları yetersiz

Sarrado, BMMYK'nin ve ortaklarının, en büyük sıkıntıyı çeken insanlara yardım etmek için her türlü teşebbüsü gösterdiğini ifade etti. Resmi yetkililerle birlikte, etkilenen aileler için çadır kurulacak yeni alanlar belirleniyor. Nisan ayından bu yana Doğu Afrika'da etkili olan El Nino olayları, mülteci ve yerinden edilmiş topluluklar üzerinde büyük bir etki oluşturdu.

Hayat Kaybı ve Zararlar

Haziran ayından bu yana, doğal afetler sonucunda Sudan'da hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye ulaştığı belirtildi. Temmuz ile Ekim ayları arasında ortaya çıkan sel ve taşkınlar, her yıl 100'den fazla insanın hayatını kaybetmesine ve on binlerce evin, iş yerinin ile tarım arazisinin zarar görmesine sebep oluyor.