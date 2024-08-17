Sudan'da Yeni Geçiş Hükümeti Oluşturma Çabaları Devam Ediyor

Sudan'da Geçiş Dönemi Hükümeti Kurma Çabaları

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede geçiş dönemini yönetecek yeni bir hükümet oluşturma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Burhan, Port Sudan'daki ofisinde Mısırlı ve Sudanlı gazetecilerle bir araya geldi.

Geçiş Döneminde Çatışmalar

Görüşme sırasında Burhan, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile 16 aydır süren çatışmalarda isyancıların üstesinden gelme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. "Dünyadaki hiçbir savaşta HDK'nin halka karşı gerçekleştirdiği ihlallerin eşi benzerinin görülmediğini" dile getiren Burhan, savaşın sona erdirilmesi için uluslararası güçlere çağrıda bulundu.

Geçiş Dönemi Tarihçesi

Sudan'da Aralık 2018'de başlayan gösteriler, 11 Nisan 2019'da Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının sona ermesine yol açtı. Ağustos 2019'da kurulan hükümet, 25 Ekim 2021'de ordu ve HDK'nın darbesiyle sona erdi. Nisan 2023'te ise ordunun HDK ile olan çatışmaları, 18 binden fazla sivilin ölümüne ve yaklaşık 10 milyon insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Uluslararası Müzakere Çabaları

Sudan'daki savaşı sona erdirmek amacıyla başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, birlikte Mısır'ın öncülük ettiği barış girişimi ve Doğu Afrika ülkelerinin çabaları sonuç vermedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da Sudan ordusu ve HDK'yi 14 Ağustos'ta İsviçre'de yapılacak ateşkes müzakerelerine davet etti. Blinken, görüşmelerin sürdüğünü ve önemli katılımcıların olduğu bilgisini paylaştı.

Devam Eden Görüşmeler

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, görüşmelerin 3. gününde devam ettiğini bildirirken, ordunun katılımının kesinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Perriello, bölgedeki tüm aktörlerin müzakerelere dahil olduğunu ifade etti.