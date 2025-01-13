Sudan'da Yerinden Edilenler Zor Şartlarda Hayat Mücadelesi Veriyor

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Port Sudan'a sığınanların yaşam mücadelesi ve hayırseverlerin destekleri gündemde.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:05
Sudan'da Yerinden Edilenler Zor Şartlarda Hayat Mücadelesi Veriyor

Sudan'da Yerinden Edilenler Zor Şartlarda Hayat Mücadelesi Veriyor

Sudan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle büyük bir insani krizin içerisinde. 21 aydır devam eden çatışmalar, başta başkent Hartum olmak üzere pek çok eyalette yaşanan çatışmalar, 15 Nisan 2023 tarihi itibarıyla daha da şiddetlendi.

Dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biri olarak kaydedilen bu olaylarda, Birleşmiş Milletler verilerine göre, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi.

Port Sudan'da Yaşam Mücadelesi

Ülkenin doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin merkezi olan Port Sudan, çatışmalardan kaçanların sığındığı bir bölge haline geldi. Burada eğitim kurumlarıyla bir yaşam alanı oluşturan yerel yetkililer, koşulları iyileştirmek için çeşitli yardımlar sağlıyor. Kızıldeniz eyaleti Barınak Sorumlusu Tuka Bad Emin Ali, "Burada 90 aile yani 288 kişi kalıyor. Gıda yardımları, UNICEF ve diğer kuruluşlar tarafından sağlanıyor," dedi.

Sudanlı Hüsna Abdullah Ahmudi, bu zor koşullarda yaşadıklarını anlatarak, "Milisler ve isyancılardan çok fazla aşağılama ve utanç verici şeyler gördük. Oradaki çocuklar bile bu duruma maruz kalıyor," şeklinde duygularını paylaştı.

Dayanışma ve Destek Faaliyetleri

Ailelerin yaşadığı zorluklara rağmen, Port Sudan halkının gösterdiği destek dikkat çekiyor. Eş-Şiteyla Ahmed Hüseyin, "Yabancılık çekmedik. Burası bizim ikinci evimiz gibi oldu," diyerek yaşadıkları dayanışma ruhunu ifade etti. Maddi desteklerin azaldığına da değinen Hüseyin, "Çocuklarımız beraber oynuyor, biz de sohbet ediyoruz. Evlerimizi özledik. İnşallah bir gün döneriz diyoruz," şeklinde umutlarını dile getirdi.

Vicdan Ahmed Siracuddin ise, "HDK mensupları yolda paralarımızı alıyordu. Ama buraya gelince bir nebze de olsa güvende hissetmeye başladık," ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin Önemi

Hayırsever el-Hac Cibril Hammad, Cezira eyaletinden yerinden edildiğini belirterek, "Durumum iyi, ama diğerlerine destek vermek için buradayım. Kıyafet ve gıda yardımı yapıyoruz. Hayat, insanların birbirlerine gösterdiği dayanışma sayesinde kolaylaşıyor," dedi.

Port Sudan'da devam eden bu krizle birlikte, Sudan halkı dayanıklılıklarını korumaya çalışıyor. Savaşın getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için her türlü yardımı bekliyorlar.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 21 aydır süren çatışmalar nedeniyle...

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 21 aydır süren çatışmalar nedeniyle ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrine sığınanlar, zor şartlara rağmen hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Ülkenin doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin merkezi Port Sudan'daki okula sığınan Sudanlıların verdikleri yaşam mücadelesini görüntüledi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 21 aydır süren çatışmalar nedeniyle...

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 21 aydır süren çatışmalar nedeniyle ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrine sığınanlar, zor şartlara rağmen hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Ülkenin doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin merkezi Port Sudan'daki okula sığınan Sudanlıların verdikleri yaşam mücadelesini görüntüledi.

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