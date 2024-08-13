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Sudan'da Yerinden Edilme Krizi: Her 5 Kişiden 1'i Etkilendi

BM, Sudan'daki iç savaş nedeniyle her 5 kişiden 1'inin yerinden edildiğini açıkladı. Çocuklar da bu krizden en fazla etkilenen grupta.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:46
Sudan'da Yerinden Edilme Krizi: Her 5 Kişiden 1'i Etkilendi

BM'den Korkutucu Sudan Raporu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Sudan misyonu şefi Mohamed Refaat, ülke genelinde devam eden iç savaş nedeniyle her 5 kişiden 1'inin yerinden edildiğini belirtti.

Açlık ve Yerinden Edilme Sorunları

Refaat, Sudan halkının açlık, şiddet ve yerinden edilme gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Sudan'daki durum her geçen gün, hatta her saat daha kötüleşiyor," dedi. IOM yetkilisi, "Sudan'daki insani koşullar şahit olduğumuz en kötü durumlar arasında. 10,7 milyondan fazla insan yerinden edildi ve yaklaşık 2,3 milyon kişi komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı," ifadelerini kullandı.

Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü James Elder, Sudan’da çocuklara yönelik insani krizin dünyada benzeri görülmemiş boyutlarda olduğunu ifade etti. "5 milyon çocuk yerlerinden edilmiş durumda ve bu, çocuk sayısı bakımından dünyanın en büyük yerinden edilme krizi," dedi.

Yardım Çağrısı

Elder, Sudan halkının acilen ateşkes ve güvenli insani yardım erişimine ihtiyaç duyduğunu belirterek uluslararası topluma bu duruma dikkat çekmeleri çağrısında bulundu.

Sudan'daki Savaşın Sebepleri

Sudan'daki iç savaş, 30 yıllık Ömer el Beşir rejiminin devrilmesinin ardından ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iktidar mücadelesinden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca süregelen çatışmalar sonucunda, BM verilerine göre 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 25 milyon insan insani yardıma muhtaç durumda.

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