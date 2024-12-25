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Sudan'da Yetersiz Beslenme Krizi: MSF Herkesi Tehdit Ediyor

MSF, Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskinin arttığını açıkladı. Çocuklar ve anneler en savunmasız gruplar arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:34
Sudan'da Yetersiz Beslenme Krizi: MSF Herkesi Tehdit Ediyor

MSF: Sudan'ın Güney Darfur Eyaletinde Kıtlık Tehdidi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın güneybatısındaki Güney Darfur eyaletinde yetersiz beslenme ve kıtlığa bağlı hastalıkların artış gösterdiğini bildirdi. MSF, yaşanan krizin 'herkesi tehdit ettiğini' belirtti.

Yetersiz Beslenen Gruplar En Fazla Tehdit Altında

Açıklamada, en savunmasız grupların çocuklar, hamile ve emziren kadınlar olduğu aktarıldı. MSF, bu dönemde yetersiz beslenen 6 bin hastaya ve ailelerine toplamda 30 bin kişiye gıda yardımı yaptığını vurguladı.

Uluslararası Yanıt Yetersiz Kalıyor

MSF, savaşın etkilerinin devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların bu krize yeterli yanıt vermediğini bildirdi. Bu durum, halkı yeterli yiyecekten ve yaşam kurtarıcı tıbbi hizmetlerden mahrum bırakıyor.

Durumun Ciddiyeti

Ekim ayında eyaletin merkezi Nyala'da, MSF tarafından desteklenen tesislerde muayene edilen 5 yaş altı çocukların yüzde 23'ünün akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı açıklandı. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan raporda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinin yaşandığı vurgulandı.

Sudan'daki Kıtlık Krizi

Rapora göre, 24,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Bu nüfusun 15,9 milyonunun 'kriz', 8,1 milyonunun 'acil durum' ve 638 bininin ise 'felaket' kategorisinde yer aldığı belirtiliyor. Kıtlığa neden olan unsurlar arasında kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi dikkate alınıyor.

Sudan'daki Savaş Durumu

15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar sonucunda, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu aşarken, 9 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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