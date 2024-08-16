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Sudan'daki Adre Sınır Kapısı'nın Açılması: Uluslararası Tepkiler

Cenevre müzakerelerine katılan ülkeler, Sudan'ın Adre Sınır Kapısı'nı üç ay süreyle açma kararını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 22:31
Sudan'daki Adre Sınır Kapısı'nın Açılması: Uluslararası Tepkiler

Adre Sınır Kapısı'nın Açılması

Sudan, Adre Sınır Kapısı'nı insani yardımların girişine izin vermek amacıyla üç ay süreyle açma kararı aldı. Bu gelişme, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, ABD, İsviçre, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cenevre Müzakereleri ve Ortak Açıklama

BAE resmi haber ajansı WAM tarafından bildirildiği üzere, Cenevre'deki müzakerelere katılan ülkelerin heyetleri ortak bir açıklama yaparak Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin kararını desteklediklerini belirttiler. Açıklamada, sınır kapısının açılmasıyla insani yardımların ulaşmasının önemli olduğu vurgulandı.

Hayat Kurtaran Adım

Bu ortak belirlemeye göre, Adre Sınır Kapısı'nın açılması, hayat kurtarmak ve kıtlığın yayılmasını önlemek adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. İlk yardım konvoylarının bölgeye gönderilmesi için çalışmalar yapılması bekleniyor.

Uluslararası Toplumdan Çağrılar

Ortak açıklamada, yardım gruplarının güvenliğini sağlamak, insani yardımların kısıtlama olmaksızın geçişini kolaylaştırmak ve yardım operasyonlarının bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesi için acil adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, bu kararın insani yardımların ulaşımını kolaylaştıracağını ifade ederken, tarafların uluslararası insani hukuka uyması gerektiğinin altını çizdi.

Darfur'daki Durum

Savaşın en çok etkilediği bölge olan Darfur'a insani yardım ulaştırmayı hedefleyen açıklamalarda, yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için tüm tarafların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Sudan'daki Süregelen Kriz

Sudan'daki iç savaşın 16 aydır devam ettiğini ve bu süreçte 18.800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten BM, insani krizin boyutunun büyüdüğüne dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edilmiş durumda ve 25 milyondan fazla kişiye acil yardım gerekmekte.

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