Sudan'daki Bombardıman: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan'da HDK'nin Bombardımanıyla Can Kayıpları

Sudan'ın orta kesimindeki Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi Ubeyd'de, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucunda 5 sivil hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

Doktorlar Sendikası'ndan Açıklama

Sudan Doktorlar Sendikası, HDK'nin Ubeyd'deki bir şehir pazarını, bir bakanlık binasını ve bir liseyi 'rastgele' bombaladığını bildirdi. Bu olay, Cenevre'deki barış müzakerelerinin sağlanması umudunu zedeledi.

Sağlık Bakanlığı'nın Değerlendirmesi

Sudan Sağlık Bakanlığı, HDK'nin Ubeyd pazarında 'rastgele ateş açmasının' can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını belirtti. Ubeyd Eğitim Hastanesi ve Daman Hastanesi şu an kaza bölümleriyle dolup taşıyor.

İç Savaşın Arka Planı

Sudan'da, 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinden sonra, HDK ve ordu arasında devam eden güç mücadelesi 16 aydır sürüyor. Nisan 2023'te başlayan savaşta, ordu çoğunlukla kuzey ve doğuda hâkimiyetini korurken, HDK batı ve güney bölgelerinde güçlü olmaya devam ediyor.

Uluslararası Barış Çabalarının Sonuçsuz Kalması

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılığıyla gerçekleştirilen Cidde görüşmeleri, Mısır’ın barış girişimleri ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları fayda sağlamadı. Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla insanın hayatını kaybettiğini, 10 milyon insanın yerinden edildiğini ve 25 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.