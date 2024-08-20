Sudan'daki Çatışmalar Hizmetleri Tehdit Ediyor

Sudan'daki Sağlık Krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkede süregelen iç savaşın sağlık sistemini büyük ölçüde tahrip ettiğini açıkladı. Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık sorunlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Hayat Kurtaran İhtiyaçlar

Ghebreyesus, savaşın faturasının ağır olduğunu vurgulayarak, "14,7 milyon insan hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Güvenli ve sınırsız erişim eksikliği, ilaç ve malzemelerin teslimatını tehdit ediyor, bu durum sivilleri ve sağlık çalışanlarını tehlikeye atıyor," dedi.

Finansman Açığına Dikkat Çekildi

Sudan'da insani yardımlar ve sağlık destekleri için önemli bir finansman açığı olduğunu belirten Ghebreyesus, "4,9 milyon kişiye yardım için talep edilen 178,6 milyon dolarlık bütçenin yarısından azı finanse edildi," ifadelerini kullandı.

Acil Destek Çağrısı

Ghebreyesus, Sudan'da hayat kurtarmak amacıyla daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Lütfen hemen bağış yapın," çağrısında bulundu.

Sudan'daki İç Savaş Süreci

Sudan'da 30 yıl boyunca süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinin ardından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen güç mücadelesi 16 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. 2023 yılı Nisan ayında patlak veren çatışmalar, kuzey ve doğu eyaletlerinde ordu kontrolü sürdürürken, HDK'nin batı ve güney bölgelerinde etkili olduğu bildiriliyor.

Barış Çabalarının Sonuçsuz Kalması

Sudan'daki çatışmalar için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği barış girişimleri ve Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi çabaları sonuçsuz kaldı. Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon insan yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.