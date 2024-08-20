Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sudan'daki Çatışmalar Hizmetleri Tehdit Ediyor

DSÖ, Sudan'daki artan çatışmaların sağlık sistemine ciddi zararlar verdiğini duyurdu. Acil destek çağrısında bulunuldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:25
Sudan'daki Çatışmalar Hizmetleri Tehdit Ediyor

Sudan'daki Sağlık Krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkede süregelen iç savaşın sağlık sistemini büyük ölçüde tahrip ettiğini açıkladı. Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık sorunlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Hayat Kurtaran İhtiyaçlar

Ghebreyesus, savaşın faturasının ağır olduğunu vurgulayarak, "14,7 milyon insan hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Güvenli ve sınırsız erişim eksikliği, ilaç ve malzemelerin teslimatını tehdit ediyor, bu durum sivilleri ve sağlık çalışanlarını tehlikeye atıyor," dedi.

Finansman Açığına Dikkat Çekildi

Sudan'da insani yardımlar ve sağlık destekleri için önemli bir finansman açığı olduğunu belirten Ghebreyesus, "4,9 milyon kişiye yardım için talep edilen 178,6 milyon dolarlık bütçenin yarısından azı finanse edildi," ifadelerini kullandı.

Acil Destek Çağrısı

Ghebreyesus, Sudan'da hayat kurtarmak amacıyla daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Lütfen hemen bağış yapın," çağrısında bulundu.

Sudan'daki İç Savaş Süreci

Sudan'da 30 yıl boyunca süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinin ardından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen güç mücadelesi 16 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. 2023 yılı Nisan ayında patlak veren çatışmalar, kuzey ve doğu eyaletlerinde ordu kontrolü sürdürürken, HDK'nin batı ve güney bölgelerinde etkili olduğu bildiriliyor.

Barış Çabalarının Sonuçsuz Kalması

Sudan'daki çatışmalar için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği barış girişimleri ve Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi çabaları sonuçsuz kaldı. Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon insan yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı