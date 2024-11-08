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Sudan'daki HDK İddiaları: Cezira'da 120 Ölü

Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK'yi Cezira'daki 120 kişinin ölümüyle suçladı, bunun yanı sıra uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:08
Sudan'daki HDK İddiaları: Cezira'da 120 Ölü

Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde son zamanlarda 120 kişiyi öldürdüğünü öne sürdü. Bakanlık, çatışmaların yaklaşık 19 aydır sürdüğünü belirtirken, HDK'nin kısa bir süre önce yaşanan olayları bir "katliam" olarak tanımladı.

Can Kaybı ve Sivil Rehineler

Açıklamada, can kayıplarının çoğunun kurşun ve gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşandığı; ayrıca erkek, kadın ve çocuklardan oluşan birçok sivilin HDK milisleri tarafından rehin alındığı ifade edildi. Bakanlık, "HDK'nin sivillere yönelik sistematik katliam ve zulmünün arka planında, Sudan'a uluslararası askeri müdahale çağrısı yapmak yatmaktadır." dedi.

Uluslararası Adalet ve HDK'nin Terörist İlanı

Bakanlık, HDK'nin "terörist grup" olarak ilan edilmesi çağrısını tekrarladı ve HDK liderlerinin uluslararası adalet kurumları tarafından "aranan kişiler" olarak tanınmasını talep etti. Ayrıca, bu milislere destek veren kişilerin de teröre sponsor olmaktan suç ortağı sayılacakları duyuruldu.

Aktivistlerden Gelen Bilgiler

"Ortanın Çağrısı" sivil toplum örgütü, HDK'nin el-Hilaliyye'yi 14 gündür kuşattığını ve şehrin büyük bir hapishaneye dönüştüğünü iletti. Örgüt, HDK'nin dağıttığı bir yemekten zehirlenip fenalaşan 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de gerçek mermilerle vurulduğunu bildirdi.

Son Gelişmeler

HDK'nin Cezira eyaletindeki üst düzey isimlerinden biri olan Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de HDK'den ayrılıp orduya katıldığı bildirildi. HDK, 20-26 Ekim tarihleri arasında Cezira'daki köylere saldırılar düzenleyerek 124 kişinin ölümüne neden oldu.

Bölgesel Tepkiler ve Savaşın Yansımaları

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Cezira'daki artan silahlı şiddet sonucunda 46 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler, bu durumları kınayınca uluslararası toplumsal tepkiler arttı.

Sudan'daki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten bu yana sürüyor ve 20 binden fazla can kaybına, 3 milyondan fazla insanın ülkeyi terk etmesine neden oldu. 11 milyon üzerinde kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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