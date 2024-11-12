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Sudan'daki HDK Kuşatmasında Cezira Eyaletinde Can Kaybı 450'ye Ulaştı

Cezira eyaletinde 19 gündür süren kuşatma sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 450’ye yükseldi. 135 bin kişi komşu eyaletlere sığındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 22:35
Sudan'daki HDK Kuşatmasında Cezira Eyaletinde Can Kaybı 450'ye Ulaştı

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 450'ye Yükseldi

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatmasındaki Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde, son günlerde meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklama ve Veriler

Aktivistlerden oluşan sivil toplum örgütü "Ortanın Çağrısı" tarafından yapılan açıklamada, HDK'nin 19 gündür Cezira'nın el-Hilaliyye şehrini kuşatma altında tuttuğu belirtildi. Ölenler arasında gerçek mermiyle vurulanlar, gıdadan zehirlenenler ve tıbbi bakım eksikliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin bulunduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine göre, 20-30 Ekim tarihleri arasında 135 bin 400 kişi Cezira'dan komşu eyaletler olan Gadarif, Kesela ve Nil Nehri'ne geçti.

Sudan Doktorlar Sendikasından Bilgiler

26 Ekim'de el-Hilaliyye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 200 olarak tespit edildiği, bu kayıpların büyük bölümünün ambulansta veya hastanelerde yardım beklerken yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

HDK'nın Saldırıları ve Uluslararası Tepkiler

HDK'nın üst düzey komutanlarından Ebu Akile Keykel’in 20 Ekim'de HDK'den ayrılarak orduya katılmasıyla birlikte, HDK'nın Cezira'daki köylere yönelik saldırılarının 20-26 Ekim tarihleri arasında artış gösterdiği aktarıldı.

Bu süreçte Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler, Cezira'da yaşanan insan hakları ihlallerini kınadı.

Sudan'daki Çatışmaların Arka Planı

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar sürüyor. Ülkede yaşanan savaş sonucunda 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 3 milyon kişi ülkeyi terk ederken, 11 milyon kişi yerinden edildi ve en az 25 milyon insan insani yardıma muhtaç durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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