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Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri

Sudan'daki iç savaş, sivillerin korunması konusunda ciddi bir krize yol açtı, 3 milyondan fazla kişi göç etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:13
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri

Sudan İç Savaşı: DÜnyanın En Kötü Krizi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana süregelen iç savaşın, sivillerin korunmasında dünyadaki en kötü krize neden olduğunu ifade etti. Hyde, bu durumun en büyük faturasını sivillerin ödediğini belirtti.

İlgisizlik ve Artan Acılar

Hyde, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Sudan’daki iç savaşın 19 aydır sürdüğünü ve bu süre zarfında 3 milyondan fazla kişinin güvenlik arayışıyla komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Sudan’da bir buçuk yıldan uzun süredir baskı, şiddet ve yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığını kaydeden Hyde, her geçen dakika binlerce hayatın savaşın getirdiği yıkımlar nedeniyle sona erdiğini dile getirdi.

Göç Krizi Derinleşiyor

Krizin sürmesiyle birlikte, Sudan’dan yapılan göçlerin görülmemiş seviyelere ulaştığını vurgulayan Hyde, ekim ayında Darfur bölgesinde çatışmaların artması ve sel sularının çekilmesinin ardından yaklaşık 60 bin Sudanlının Çad’a ulaştığını açıkladı. Mültecilerin %71’i, Sudan’daki insan hakları ihlallerinden kurtulmak için kaçtıklarını bildirmiştir.

Komşu Ülkelerin Destek Çabaları

Hyde, komşu ülkelerin Sudan’dan gelen mültecilere yardım etmek için çaba sarf ettiğini, ancak bu ülkelerin de büyük ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

Sudan'daki Savaşın Sebepleri

Sudan’da 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıkların çatışmalara neden olduğunu belirten Hyde, savaşın sona erdirilmesi için yapılan tüm çözüm girişimlerinin başarısız olduğunu dile getirdi.

BMMYK’ya göre, Sudan’daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla insan hayatını kaybetti, 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti, 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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