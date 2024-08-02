Sudan'daki İç Savaş: Öncelikle Savunmasız Siviller Zarar Görüyor

Sudan'daki İç Savaş ve Sivillere Sağlanan Zarar

Sudan'da Nisan 2023'te başlayan iç savaş, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere savunmasız siviller üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Sudan Araştırmacısı Ali Ahmed bu durumu değerlendirerek, savaşın acımasızlığına dikkat çekti.

Hak İhlalleri ve Cinsel Şiddet Olguları

Ali Ahmed, "Savaşta cinsel şiddet, adam kaçırma ve cinayet gibi insan hakları ihlalleri artış gösteriyor. Bu ihlaller, büyük şehirler olan Darfur ve Hartum gibi bölgelerde yoğunlaşıyor," dedi. Her iki tarafın da sivilleri koruma konusunda ciddi kaygıları bulunmadığını ifade etti.

İnsan Hakları İhlallerinin Kaynağı

Ahmed, savaşın sürmesi nedeniyle hesap verme mekanizmalarının yokluğunun bu ihlallere zemin hazırladığını dile getirerek, "Ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar ve sivillerin zorla yerinden edilmesi bu durumu daha da kötüleştiriyor," şeklinde konuştu.

Yardım Engellerinin Yarattığı Sorunlar

"Sudan ordusunun insani yardımları engellemesi, ülkede artan cinsel şiddet olaylarını da beraberinde getiriyor. Bu durum, çocuk yaşta evlilikler gibi diğer ağır ihlalleri de tetikliyor," diyen Ahmed, savaş suçlarının işlendiğini vurguladı.

Çocukların Durumu ve Gelecek Korkusu

Sudan'daki çocukların en çok etkilenen gruplar arasında olduğunu belirten Ahmed, UNICEF'in çocuklar için büyük bir nesil kaybının yaşandığını söylediklerini aktardı. "Çocuklara yönelik cinsel istismar olayları artmakta. Bu nedenle, çocukların gıda ve sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlanması büyük bir tehlike oluşturuyor," dedi.

Sudan'daki Savaş ve Barış Çabaları

Sudan'daki iç savaş, Ömer el Beşir'in iktidardan düşürülmesi sonrası, ordu ve Hızlı Destek Güçleri (HDK) arasında patlak veren çatışmalardan kaynaklanıyor. Son bir yılda, Suudi Arabistan ve ABD öncülüğündeki barış görüşmeleri sonuçsuz kalmış durumda.

BM'ye göre, bu çatışmalarda 18,800'den fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edilmiş durumda ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duymakta.