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Sudan'daki İç Savaşın Tragik Sonuçları

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'daki iç savaşın yarattığı insani kriz ve yıkımı trajik olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:27
Sudan'daki İç Savaşın Tragik Sonuçları

Sudan'daki Krizin Boyutları Trajik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki iç savaşın sonuçlarının son derece yıkıcı olduğunu ifade etti. Sudan'da yaşanan yıkım, ölüm oranları, yerinden edilme miktarı ve hastalık seviyeleri "trajik" şekilde yükselmiş durumda.

İnsani Durum İçin Acil Yardım Gerekiyor

Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Sudan'daki yıkım, ölüm ve hastalık seviyesi trajik" dedi ve bu duruma ilgi çekti. Aynı zamanda, Çad ve Sudan sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nda tıbbi malzemelerin teslimatında yer aldığını belirtti. Ghebreyesus, "Sudan'daki insanları tedavi etmek için gereken yardımlar yetersiz kalıyor. Onların öncelikli ihtiyaçları barış" şeklinde konuştu.

Çatışmaların Arkasındaki Sebepler

Sudan, 30 yıl boyunca iktidarda kalan Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından meydana gelen bir güç mücadelesi ile sarsılıyor. Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Sudan ordusu arasındaki çatışmalar yaklaşık 17 aydan beri devam ediyor. Barış girişimleri ise sonuçsuz kalmış durumda.

Yerinden Edilme ve Açlık Krizi

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Sudan, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin ortasında. Çatışmalar sonucunda 20 binden fazla insan hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla insan acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.

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