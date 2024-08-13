Sudan'daki İnsani Kriz: Acil Yardım Çağrısı

Uluslararası Göç Örgütü'nden Sudan'a Dikkat Çekici Açıklama

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki insani durumun "trajik bir noktaya" ulaştığını dile getirdi. Örgütün yaptığı açıklamalara göre, 16 aydır süregelen şiddetli çatışmalar, dünya üzerindeki en büyük yerinden edilme krizlerinden birini ortaya çıkardı.

Yerinden Edilme Krizi ve Gıda Güvensizliği

Yapılan yazılı açıklamada, özellikle Kuzey Darfur eyaletindeki Faşir kenti yakınlarındaki Zamzam Mülteci Kampı'nda yüksek düzeyde yetersiz beslenme ve ciddi gıda kıtlığı yaşandığı kaydedildi. Sudan genelinde, yerinden edilmiş bireylerin büyük çoğunluğu ciddi gıda güvensizliği yaşayan bölgelerde ikamet etmekte.

Seller ve Altyapı Sorunları

Haziran ayından bu yana etkili olan sellerin, Sudan'ın 18 eyaletinin 11'inde 20 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtiliyor. Altyapı sorunlarının, yardım dağıtımını ciddi şekilde aksattığı vurgulandı.

IOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Othman Belbeisi, çatışmalar ve insani yardıma erişim kısıtlamalarının devam etmesi durumunda, insani durumun daha da kötüleşeceğine dair endişelerini dile getirdi. Belbeisi, "İnsani durum bir kırılma noktasına, felaket ve trajik bir noktaya ulaştı," şeklinde konuştu.

Sudan'daki Seller ve İç Savaş

Son verilere göre, Sudan'ın çeşitli eyaletlerinde yaşanan seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Ülkedeki iç savaş, 30 yıllık Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından başlamış olup, ordu ile HDK arasında süregelmektedir.

Uluslararası Tepkiler ve Yardım İhtiyacı

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 18 bin 800'den fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda. İnsani krizin büyüklüğü, uluslararası yardım ve müdahale çağrılarını daha da acil hale getiriyor.