Sudan'daki İnsani Kriz Derinleşiyor: 3,7 Milyon Çocuk Acil Tehlikede

BM'den Sudan İle İlgili Üzücü Açıklama

Birkaç yıl süren savaşın etkisiyle Sudan, insanlık adına derin bir krizin pençesinde.

Akut Yetersiz Beslenme Tehdidi

Birleşmiş Milletler, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların, 5 yaşın altındaki yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğunu duyurdu. Bu durum, birçok çocuk için hayati tehlike oluşturmaktadır.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, Sudan'daki insani krizin giderek daha da kötüleştiği vurgulandı. Milyonlarca insan acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilerek, uluslararası müdahalenin artırılması çağrısı yapıldı.

Temel Hizmetlere Erişim Krizi

Açıklamada, ülkede temiz su, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişim alanlarının büyük ölçüde kısıtlandığı ve hayati altyapının çökmüş durumda olduğu ifade edildi. Bu yıl, 3,7 milyon çocuğun hayat kurtarıcı tedaviye acil olarak ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Tehlike Altındaki Çocuklar

Sudan'daki çocukların açlık nedeniyle savunmasız durumda olduğu ve onlara ulaşılmaması durumunda önlenebilir hastalıklardan ölüm risklerinin sağlıklı akranlarına göre 11 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Yerinden Edilme Sorunu

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla insanın yerinden edildiği ve Birleşmiş Milletler'in en savunmasız gruplara hayat kurtaran malzeme ve koruma sağlaması konusunda sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Sudan'daki İç Savaş Süreci

Sudan'daki iç savaş, 30 yıl süren Ömer el Beşir'in iktidarının sona ermesinin ardından sivillerin de katıldığı güç mücadelesi olarak başladı. 18 aydan uzun bir süredir devam eden çatışmalar, çözüm girişimlerini sonuçsuz bırakmaktadır. Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'da 20 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.